Usa 2012, per la Casa Bianca si corre sul web

Innanzitutto le principali testate giornalistiche, dal New York Times al Wall Street Journal al Washington Post , hanno una sezione dedicata a Usa 2012, dove si possono trovare tutti gli ultimi aggiornamenti con notizie, analisi e tante, tantissime immagini. Per chi vuole informazioni più dettagliate o più curiose, sui siti dei big della carta stampata "made in Usa" ci sono anche i blog dei giornalisti e degli esperti. Tra quelli più seguiti quello del famoso politologo Larry Sabato o quello del popolare anchorman della Cnn Wolf Blitzer Se si cerca un'informazione ancor di più in tempo reale, ma sempre da verificare, c'è poi il principe dei "microblogging": Twitter, che ha fatto registrare 4 milioni di cinguettii solo nella tre giorni di convention repubblicana, mentre durante quella democratic la "Mum in Chief", Michelle Obama, ha fatto registrare oltre 28.000 cinguettii al minuto, nel corso del suo intervento a CharlottePer chi vuole approfondire di più i temi della campagna elettorale, seguendo passo passo le mosse dei due candidati, c'è Politico.com , il sito più famoso e più equilibrato tra quelli che seguono le vicende politiche americane. Più schierati, ma lo stesso seguitissimi, anche i siti Huffington Post Drudge Report . Più tecnico e dettagliato invece il sito Real Clear Politics.Ma oramai non serve nemmeno stare davanti a un computer per ricevere tutte le informazioni che si vogliono su Usa 2012. Basta scaricare sul proprio iPhone o iPad le "app" dedicate alle elezioni di tutte le principali testate giornalistiche americane e il gioco è fatto.