foto Ap/Lapresse

06:39

- Almeno 4 persone sono morte e altre 6 sono disperse a causa del passaggio del ciclone tropicale Nilam lungo la costa sud orientale dell'India. Il maltempo si è abbattuto sull'Andhra Pradesh e sul Tamil Nadu, con venti a 100 km orari, piogge e fortissime onde. Per il mare in tempesta, una petroliera si è insabbiata nel porto di Chennai e un uomo è affogato durante le operazioni di soccorso. Altre 3 persone sono morte in crolli e inondazioni.