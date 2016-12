foto Ansa

02:00

- Il premier, Mario Monti, ha trasmesso al presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, un messaggio di cordoglio dopo le devastazioni provocate dall'uragano Sandy. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi. "Nell'esprimere profondo dolore per le vittime, per i feriti e per i gravissimi danni causati dall'uragano, il presidente Monti ha manifestato i sentimenti della propria vicinanza al presidente Obama ed al popolo degli Stati Uniti", si legge nel comunicato.