- Il bilancio delle vittime dell'uragano Sandy si aggrava: gli ultimi dati segnalano 64 morti di cui 30 solo nello Stato di New York, (22 a New York City). Nove invece sono le vittime nel Maryland, 6 in New Jersey, sei in Pennsylvania, 5 in West Virginia, mentre 4 persone hanno perso la vita nel Connecticut, due in Virginia, una in North Carolina e un'altra a Toronto in Canada.