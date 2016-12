foto Ansa

23:34

- "Una delle nostre priorità è quella che le persone possano tornare al più presto al loro lavoro e i ragazzi a scuola". Lo ha detto il presidente americano, Barack Obama, parlando ai cittadini di Brigantine, ad Atlantic City, in New Jersey. "Non vi dimenticheremo", ha ribadito Obama, sottolineando come la prima cosa da fare è "assicurare che ritorni la corrente elettrica".