- La decisione se far disputare la maratona di New York che dovrebbe corrersi domenica è "interamente nelle mani del sindaco" della città, Michael Bloomberg. Lo annunciano gli organizzatori della corsa, confermando che i piani per lo svolgimento della gara procedono nonostante l'emergenza per l'uragano Sandy, ma la decisione finale non spetta a loro. Secondo alcune fonti, quest'anno sono attesi circa 47mila atleti.