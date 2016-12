foto Ap/Lapresse

14:38

- New York non mancherà l'appuntamento con la celebre maratona neppure quest'anno. Nonostante i disagi provocati dalla tempesta Sandy, scrive il sito del Washington Post, domenica per le vie della Grande Mela si terrà l'edizione 2012 della competizione che attira concorrenti da tutto il mondo. Quest'anno gli iscritti sono 50mila. Gli organizzatori si riservano di apportare delle modifiche al percorso proprio a seguito del passaggio della tempesta.