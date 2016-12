A raccontare i "fake" che da ore girano in rete, soprattutto via Twitter, è un articolo del "Washington Post". Il tweet che inventa effetti inesistenti della tempesta che ha spazzato l'East Coast è partito dall'account "Comfortablysmug" ed è stato ritweettato più di 600 volte, raggiungendo milioni di utenti. Anche i mass media: e alcuni ci sono cascati. Anche la Cnn, che successivamente si è corretta.



Le fotografie inventate circolate su Twitter e Facebook si sono incuneate nel gigantesco scambio di informazioni seguito all'arrivo di Sandy. E non sono stati solo i tradizionali, cliccatissimi social network a farle rimbalzare in rete, ma anche siti come Imagur e Instagram.



Ecco appunto i sub che sguazzano nei tunnel del "subway", gli squali per le strade allagate o nei grandi magazzini, la Statua della Libertà sullo sfondo di un mare in tempesta. O la drammatica immagine di militari di guardia alla Tomba del milite ignoto nel cimitero di Arlington, sotto una pioggia sferzante. Nella trappola della "Tomba" è caduto il "Post" che l'ha pubblicata sul suo sito. La foto però era vecchia di settimane. Appena saputolo, i responsabili del giornale l'hanno tolta.