09:57

- E' salito a 51 il numero dei morti negli Stati Uniti a causa del passaggio di Sandy. Lo Stato che ha registrato il bilancio più grave è New York, dove i decessi legati al passaggio della perturbazione sono 25, 18 dei quali nella città di New York. Sette i decessi in Pennsylvania, dove i forti venti e gli allagamenti hanno spinto le autorità a chiudere 100 ponti e strade. Tra le vittime un bambino di otto anni.