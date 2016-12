foto Twitter

- La tempesta Sandy ha rapidamente perso forza e "tutte le sue caratteristiche tropicali" man mano che si avvicina verso il Canada, ma intanto gli Usa contano danni e vittime. Decine di morti (18 dei quali solo a New York), più di sei milioni di case senza elettricità, danni economici ancora non quantificati, trasporti nel caos. Il presidente Barack Obama oggi sarà proprio in uno degli Stati maggiormente colpiti, il New Jersey.