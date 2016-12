foto Ap/Lapresse

09:13

- Sono 48 i morti accertati per la tempesta Sandy, che si è abbattuta su sette stati americani. Tra questi c'è anche una donna morta in Canada. Lo hanno riferito fonti ufficiali. Gli stati colpiti sono: Connecticut, Maryland, New York, New Jersey, North Carolina, Pennsylvania, Virginia e West Virginia. La tempesta aveva fatto già 67 vittime al passaggio sui Caraibi. Sono quindi 110 i morti causati finora da Sandy.