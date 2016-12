foto Ap/Lapresse

22:30

- Un 70enne italiano è stato arrestato dalla polizia brasiliana a Fortaleza con l'accusa di aver molestato in spiaggia tre adolescenti tra i 12 ed i 13 anni di età. Secondo la polizia l'uomo. del quale non sono state rese note le generalità, è stato sorpreso mentre offriva denaro alle tre ragazzine per farle mettere in pose erotiche. L'italiano ha un visto permanente in Brasile e risiede da 15 mesi nello stato di Cearà.