foto Getty

19:43

- Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, è intervenuto sull'emergenza provocata dall'uragano Sandy parlando dagli uffici della Croce Rossa a Washington. "La tempesta non è ancora passata", ha detto. "Rischi di inondazioni da Sandy continuano a esserci". Obama poi ha ringraziato "per la leadership" governatori e sindaci delle zone colpite e ha espresso la propria "tristezza per la perdita di vite" causata dall'uragano.