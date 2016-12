foto Splash News

17:38

- Si aggrava il bilancio provvisorio delle vittime dell'uragano Sandy che ha colpito gli Usa. Secondo alcuni media americani, i morti sono oltre 30 in otto Stati: dieci solo nella città di New York. Il sindaco della Grande Mela, Michael Bloomberg, ha però sottolineato che il totale delle vittime è destinato a "peggiorare tragicamente". Si registra un morto anche in Canada.