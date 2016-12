foto Splash News

- Metropolitana e aeroporti a New York resteranno ancora chiusi a causa dell'uragano Sandy. Lo ha confermato il sindaco Michael Bloomberg parlando di "danni senza precedenti al sistema dei trasporti e a quello dell'energia elettrica". Anche i tunnel che collegano Manhattan restano inagibili. Il primo cittadino ha spiegato che sono un'ottantina le case distrutte in diversi incendi nel Queens. Sono 15 le vittime solo nello Stato di New York.