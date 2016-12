foto Ansa Correlati Le foto di Leo e Lucia

La polizia sul luogo del delitto

Yoselyn Ortega, la tata che a New York ha ucciso a coltellate due bimbi di due e sei anni, tentando poi di suicidarsi, è uscita dal coma. La donna si è risvegliata in una camera all'interno del New York Hospital e ha subito chiesto della sua famiglia. Kevin Krim, il padre delle due vittime, intanto, sfoga il suo dolore in un messaggio agli amici: "Grazie per la vostra vicinanza, in questo momento abbiamo il cuore infranto".

L'attenzione degli inquirenti, ora, è concentrata sulla baby-sitter che con il suo racconto potrebbe far luce sul movente del terribile delitto. La donna, secondo quanto riferito dai medici, è uscita dal coma domenica, ma fino a oggi non ha risposto alle domande degli investigatori che continuano a passare al setaccio la sua vita. Le uniche parole sono state per la sua famiglia: "Come stanno?".



La sorella della tata: "Amava quei bambini"

"Trattava quei bambini come se fossero suoi, li amava come una madre ama i suoi figli". A descrivere il rapporto tra la tata e le due piccole vittime è Miladys Ortega, la sorella dell'omicida. "La famiglia Krim al completo è venuta nella Repubblica Dominicana a febbraio ed è stata ospite mia", ha raccontato la donna. "Non ho visto nulla di strano o inusuale in Yoselyn e anche nelle telefonate più recenti sembrava tutto normale", ha aggiunto. "Era una donna pacifica, non mi spiego quanto è accaduto".