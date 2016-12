foto Splash News

- Un'unità della centrale nucleare di Hancocks Bridge, nel New Jersey, è stata chiusa come precauzione per il passaggio del ciclone post-tropicale Sandy. Lo riporta Pseg Nuclear, agenzia che gestisce l'impianto. La centrale si trova vicino al fiume Delaware. Stessa procedura anche per la centrale Indian Point, a circa 72 chilometri a nord di New York, chiusa in via precauzionale anche se la struttura non rischia di essere allagata dal fiume Hudson.