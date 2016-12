foto Splash News

09:39

- E' salito a 16 morti il bilancio delle vittime dell'uragano Sandy in tutti gli Stati Uniti, alle quali va aggiunta una vittima anche in Canada. Sandy è stato declassato a "tempesta post-tropicale", ma rimane pericoloso per la costa est degli Usa, dove minaccia 60 milioni di persone. Secondo il quotidiano "Usa Today" 6,2 milioni di persone sono ancora senza corrente.