A 12 anni uccise il padre neo-nazista, gli Usa si spaccano tra colpevolisti e innocentisti

foto Ap/Lapresse

10:19

- Era il primo maggio del 2011 quando Joseph, 12 anni, uccise il padre con una 357 Magnum che l'uomo, un fanatico neonazista, custodiva in un armadio. Ieri per Joseph è iniziato il processo in California e, come all'indomani dell'omicidio, il caso riapre numerosi interrogativi: può il razzismo violento, si chiede il New York Times, essere considerato un abuso domestico, e può un bambino esposto a tale odio essere in grado di distinguere tra bene e male?