E' di almeno 48 morti in otto Stati il bilancio del passaggio del ciclone Sandy sulla costa orientale degli Stati Uniti. Allerta nucleare nello stato del New Jersey, con problemi in due centrali non lontano dalla città di New York. Obama dichiara lo stato di catastrofe. Otto milioni le famiglie rimaste senza luce. Nel Queens un incendio distrugge 80 case. Per la città è il peggior black out dal 2003.

06:17 Sandy, 48 le vittime negli Usa

Sono 43 i morti accertati per la tesmpesta Sandy, che si è abbattuta su sette stati americani. Tra questi c'e' anche una donna morta in Canada. Lo hanno riferito fonti ufficiali. Gli stati colpiti sono: Connecticut, Maryland, New York, New Jersey, North Carolina, Pennsylvania, Virginia e West Virginia. La tempesta aveva fatto gia' 67 vittime (tra cui cittadini americani a Porto Rico) al passaggio sui Caraibi. Sono quindi 110 i morti causati finora da Sandy.

23:11 18 morti a New York, 48 le vittime negli Usa

Il passaggio della tempesta Sandy ha provocato la morte di 18 persone solo a New York. Lo ha reso noto il sindaco della Grande Mela, Michael Bloomberg. Il bilancio delle vittime conta ora 48 morti in tutti gli Stati Uniti: nella maggior parte dei casi si tratta di persone uccise dalla caduta di alberi abbattuti dalla furia del vento.

20:02 Domani Obama in New Jersey

Il presidente Usa Barack Obama si recherà domani pomeriggio in New Jersey dove assieme al governatore Christie visionerà i danni causati dall'uragano Sandy e ringrazierà gli operatori dei servizi di emergenza. Lo riferisce la Casa Bianca.

19:49 Salgono a 38 i morti in 8 Stati

Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime di Sandy. Sono adesso almeno 38 i morti in 8 Stati americani (New York, in New Jersey, North Carolina, Connecticut, Maryland, Pennsylvania e Virginia). Ben 10 di questi nella sola città di New York. Un decesso si registra anche in Canada. Ad uccidere, nella maggior parte dei casi, la caduta di alberi per la furia del vento.

19:46 Domani riapre l'aeroporto JFK

Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha annunciato che domani dovrebbe riaprire l'aeroporto John Fitzgerald Kennedy (Jfk), mentre lo scalo LaGuardia non riaprirà a causa di danni molto estesi provocati da Sandy.

19:46 Obama: "La tempesta non è finita"

Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, è intervenuto sull'emergenza provocata dall'uragano Sandy parlando dagli uffici della Croce Rossa a Washington. "La tempesta non è ancora passata", ha detto. "Rischi di inondazioni da Sandy continuano a esserci". Obama poi ha ringraziato "per la leadership" governatori e sindaci delle zone colpite e ha espresso la propria "tristezza per la perdita di vite" causata dall'uragano.

19:29 Croce Rossa: "C'è carenza di sangue"

La Croce Rossa ha lanciato l'allarme per la carenza di sangue nella zona colpita dall'uragano Sandy. La tempesta ha costretto la cancellazione di decine di appuntamenti regolari ed eventi speciali per le donazioni di plasma previsti nelle città colpite dalla tempesta. "Gli abitanti delle zone limitrofe a quelle colpite da Sandy - fa sapere la Croce Rossa - diano una mano andando a donare sangue".

19:20 Alitalia cancella voli di domani su New York

Alitalia ha cancellato anche per la giornata di mercoledì 31 ottobre tutti i voli fra Roma e New York. Lo comunica la compagnia precisando che la decisione è stata presa "in considerazione del protrarsi di una situazione di difficoltà operativa sugli aeroporti di New York a causa del passaggio dell'uragano Sandy".

18:36 Incendio nel Queens, 80 case distrutte

Si allaga il Queens a New York e un incendio in una delle aree più colpite distrugge almeno 80 abitazioni. L'allarme è scattato ieri notte: il vasto incendio ha richiesto l'intervento di oltre 200 pompieri. Secondo quanto riferito dal New York Fire Department, uno dei pompieri intervenuti è rimasto leggermente ferito e trasportato in ospedale. Due dei residenti delle abitazioni incendiate hanno riportati lievi ferite e sono stati medicati sul posto.

18:01 Bloccati migliaia di siti internet

La furia di Sandy si è fatta sentire anche in Rete, dove migliaia di siti internet sono rimasti bloccati dopo che l'uragano si è abbattuto sulle sedi dei provider della East Cost, danneggiandone almeno 150.

16:36 Domani Obama non andrà in Ohio

Barack Obama ha cancellato tutti i suoi appuntamenti anche per domani. Lo rende noto la Casa Bianca, precisando che "il presidente rimarrà a Washington" per coordinare l'emergenza Sandy. Domani avrebbe dovuto recarsi in Ohio, uno dei stati "in bilico" nella campagna elettorale.

16:21 Bloomberg: "Almeno 10 morti a New York"

Sono almeno 10 le vittime del ciclone Sandy a New York, secondo quanto riferito dal sindaco della città, Michael Bloomberg.

16:20 Riaperti i ponti di New York

New York comincia a rimettersi in moto dopo il passaggio di Sandy: i ponti della città sono stati riaperti e la metropoli non è più isolata.

16:19 New York, metro e aeroporti ancora chiusi

Metropolitana e aeroporti a New York resteranno ancora chiusi. Lo ha detto il sindaco della Grande Mela, Michael Bloomberg, parlando di "danni senza precedenti al sistema dei trasporti e a quello dell'energia elettrica". Il blocco dei mezzi di trasporto dovrebbe durare per altri quattro giorni. Anche i tunnel che collegano Manhattan alla terraferma restano chiusi perché allagati.

15:58 Senza luce 8 milioni di case

Otto milioni di abitazioni americane sono senza corrente elettrica. Lo riferiscono fonti ministeriali dell'amministrazione Obama.

