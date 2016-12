foto Ap/Lapresse

01:47

- Il bilancio delle vittime del ciclone Sandy, che ha da poco toccato terra in New Jersey e a New York, comincia a crescere. Una donna di 30 anni è morta in seguito alla caduta di un albero sulla sua abitazione nel Queens (New York), sulla 166ma strada. Un uomo è deceduto in un incidente stradale provocato dal forte vento nel Maryland. Un altro uomo è stato stroncato da un attacco di cuore mentre veniva evacuato da Atlantic City sommersa dall'acqua.