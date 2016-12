foto Ap/Lapresse

00:08

- Sono 115 i morti, tra cui 7 bambini, nell'ultimo giorno della festa del Sacrificio in Siria, che avrebbe dovuto segnare anche una tregua di 4 giornate di fatto mai rispettata. Lo riferiscono i Comitati di coordinamento locali, secondo cui il regime ha violato il cessate il fuoco in 416 punti, inclusi bombardamenti aerei in 26 località, per lo più sopra Damasco e i suoi sobborghi. Almeno 53 delle vittime sono cadute nella capitale.