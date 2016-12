foto Twitter

- Il centro dell'uragano Sandy raggiungerà New York alle 18 ora locale, le 23 in Italia, ossia due ore prima del previsto. Lo riferisce il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, secondo cui "il peggio deve ancora arrivare". Le ondate provocate dalla perturbazione potrebbero inondare la città con acqua fino a 3 metri di altezza. A Long Island, oltre 100mila utenti sono già senza energia elettrica.