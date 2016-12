foto Twitter

19:56

- Gli effetti dell'uragano Sandy iniziano a farsi sentire anche a New York: oltre 17.200 persone sono già senza corrente, molti appartamenti sono senz'acqua, l'intensità dei venti è aumentata. La pioggia è iniziata, anche se non è ancora intensa. La Franklin D. Roosvelt, la Fdr, una delle principali arterie stradali di New York, è in parte allagata e praticamente chiusa. Annullati oltre 12mila voli in partenza dalla costa orientale.