foto Ap/Lapresse

17:18

- La leader dell'opposizione ucraina, Yulia Timoshenko, ha iniziato uno sciopero della fame nell'ospedale di Kharkiv, dove è ricoverata in stato di detenzione, per protestare contro presunti brogli durante le elezioni legislative di ieri, vinte dal partito del presidente in carica e suo rivale, Viktor Ianukovich. "Ho iniziato uno sciopero - ha detto la Timoshenko tramite il suo legale - per protestare contro la falsificazione delle elezioni".