James Bond contro l'azienda dei Middleton

16:29

- Tovaglie di carta, decorazioni, palloncini e bicchieri da Martini in plastica, perfetti per un party da vero agente segreto, in pieno stile James Bond. Peccato che non avessero il permesso per usare i loghi e i riferimenti al film. Ad avere abusato dell'immagine della più famosa spia del Regno Unito è niente meno che Party Pieces, l'azienda della famiglia Middleton che si occupa di decorazioni e articoli per feste.