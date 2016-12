La regina Elisabetta sta male? Ora Camilla vuole il trono

- Secondo quanto riportato dal magazine americano Globe, Sua Maestà, la regina Elisabetta – che quest’anno ha festeggiato i 60 anni di regno - sarebbe gravemente malata. La notizia, che in poche ore ha fatto il giro della rete, non trova per ora conferme sui giornali d’oltremanica né tantomeno da Buckingham Palace.

Dieci giorni fa Elisabetta II dovette annullare alcuni impegni istituzionali per il riacutizzarsi di forti dolori alla schiena. Ancora non è chiaro se vi sia un legame con quanto Globe ha promesso di svelare nel prossimo numero in edicola. Intanto si fanno sempre più insistenti le voci di intrighi a coorte per la successione al trono.

Sempre secondo la pubblicazione scandalistica americana Camilla Parker, consorte del Principe Carlo, starebbe ordendo un piano per accertarsi che il trono passi al marito – erede naturale – e non ai duchi di Cambridge come vorrebbe, invece, la stragrande maggioranza dei sudditi.