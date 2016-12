Marò,Terzi contatta nuovo ministro

foto Ansa 14:46 - "Alla vicenda dei nostri due marò il governo italiano annette importanza prioritaria nel quadro delle relazioni diplomatiche Italia-India". Con queste parole il ministro degli esteri Giulio Terzi si è rivolto al suo novo omologo indiano Salman Khurshid per porre alla sua attenzione, subito e con urgenza, la vicenda dei soldati italiani detenuti. Massimiliano Latorre e Salvatore Girone sono da mesi in attesa di processo nel Kerala per l'uccisione di due pescatori. - "Alla vicenda dei nostri due marò il governo italiano annette importanza prioritaria nel quadro delle relazioni diplomatiche Italia-India". Con queste parole il ministro degli esteri Giulio Terzi si è rivolto al suo novo omologo indiano Salman Khurshid per porre alla sua attenzione, subito e con urgenza, la vicenda dei soldati italiani detenuti. Massimiliano Latorre e Salvatore Girone sono da mesi in attesa di processo nel Kerala per l'uccisione di due pescatori.

Fino ad ora le autorità di Dheli hanno fatto seguire un rinvio all'altro mantenendo la vicenda in una condizione poco chiara sotto il profilo diplomatico così come giuridico. In questo senso la recente nomina del nuovo ministro indiano potrebbe portare finalmente maggior chiarezza: Salman Khurshid infatti fino ad ora era a capo proprio del dicastero della giustizia. Terzi nel suo messaggio si è augurato una soluzione " positiva e improcrastinabile".