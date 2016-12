foto Reuters

- Barack Obama, non parteciperà all'evento elettorale previsto ad Orlando, Florida, per rientrare a Washington e seguire da vicino i preparativi in vista dell'arrivo dell'uragano Sandy. "A causa del deteriorarsi delle condizioni meteo su Washington - ha spiegato il portavoce della Casa Bianca - il presidente non parteciperà all'evento di Orlando e tornerà per monitorare i preparativi in corso per prevenire le conseguenze dell'uragano Sandy".