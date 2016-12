Quattro vittime nelle ultime ore

Il bilancio delle vittime del ciclone Sandy, che ha da poco toccato terra in New Jersey e a New York, comincia a crescere. Alla donna membro dell'equipaggio del veliero replica del Bounty, andato alla deriva, se ne è aggiunta un'altra di 30 anni è morta in seguito alla caduta di un albero sulla sua abitazione nel Queens (New York), sulla 166ma strada. Un uomo è deceduto in un incidente stradale provocato dal forte vento nel Maryland. Un altro uomo è stato stroncato da un attacco di cuore mentre veniva evacuato da Atlantic City sommersa dall'acqua.



Mail di Obama a sostenitori: "Situazione seria"

"Stiamo facendo tutto quello che serve per la sicurezza delle persone e per dare alle comunità colpite tutta l'assistenza che serve". Lo scrive il presidente americano, Brack Obama, in una e-mail inviata ai fan, ribadendo come la situazione per l'uragano Sandy è "seria" e non va in alcun modo sottovalutata.



Senza elettricità 2,2 mln di persone

Un milione e seicentomila persone sono senza elettricità nella costa orientale degli Stati Uniti a causa dell'uragano Sandy. Di queste sono rimaste al buio 47.000 persone a New York. Edison, la società che gestisce il servizio elettrico della Grande Mela, ha infine staccato anche la corrente elettrica a Lower Manhattan.



Sindaco NY: "Sandy tempesta del secolo, state a casa, il peggio deve ancora arrivare"

"Il tempo delle evacuazioni è finito, non c'è più tempo per scappare: state in casa. Il peggio deve ancora arrivare". Lo dice il sindaco di New York, Michael Bloomberg, aggiungendo che "Sandy è la tempesta del secolo".



Manhattan isolata

Alle ore 19 (le 24 in Italia) sono stati chiusi i ponti di New York che si affacciano sull'East River (Brooklyn, Manhattan, Williamsburg ed Ed Koch Queensboro), oltre ai ponti di Verrazzano e George Washington già chiusi. Con i tunnel Holland e Brooklyn chiusi, l'isola di Manhattan è praticamente isolata.



Coprifuoco ad Atlantic City

Con buona parte della città già sommersa dall'acqua, ad Atlantic City è stato proclamato il coprifuoco dalle 18 (le 23 italiane) alle 6. lo ha reso noto il sindaco Lorenzo Lagford aggiungendo che in alcuni quartieri c'è già quasi circa un metro d'acqua.



Disagi anche a Washington

A Washington gli uffici dell'amministrazione americana sono stati chiusi.