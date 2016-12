N.Zelanda, allatta il suo bebé con cannabis

foto Ansa Correlati Gb, coltivano marijuana per "beneficenza"

08:56

- In Nuova Zelanda una madre è stata condannata per aver somministrato cannabis al bebé di 3 mesi allattandolo al seno. La donna, 29 anni, si è riconosciuta colpevole di "aver somministrato una droga illegale a una persona sotto i 18 anni", dopo una perquisizione della polizia nella sua casa. E' stata condannata a sei mesi di libertà vigilata, mentre il partner è stato incriminato per altri reati di droga.