- Nelle elezioni legislative svoltesi domenica in Ucraina il partito del presidente Viktor Ianukovich è in testa col 37% dei voti, seguito dall'alleanza della leader d'opposizione in carcere Julia Timoshenko (21%). Dopo lo spoglio del 25% dei voti, i comunisti sono al terzo posto col 15% delle preferenze, seguiti dal partito Udar del pugile Vitali Klitschko (12%) e dei nazionalisti del partito Svodoba (7%).