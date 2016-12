foto Getty

02:00

- Il presidente americano, Barack Obama, ha firmato la dichiarazione dello stato di emergenza per New York. Lo comunica la Casa Bianca, spiegando che "il presidente ha dichiarato lo stato d'emergenza e ordinato aiuti federali per completare gli sforzi statali e locali dovuti all'uragano Sandy". Per monitorare la situazione, il presidente ha rivisto i programmi della campagna elettorale ed è rientrato a Washington.