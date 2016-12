foto Ap/Lapresse

21:04

- In via precauzionale per l'arrivo dell'uragano Sandy a New York anche le Nazioni Unite chiuderanno la propria sede. Gli uffici Onu nel Palazzo di Vetro resteranno vuoti da lunedì al termine della situazione di rischio. Le ferrovie Usa, intanto, hanno annunciato che il corridoio ferroviario che corre negli stati nord-orientali americani sarà bloccato a partire dalle 19, ore locali.