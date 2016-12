foto Ansa

18:22

- Alitalia ha cancellato i voli fra Roma, Milano e New York previsti per domani. Lo rende noto la compagnia, spiegando che lo si è deciso "a causa del passaggio dell'uragano Sandy sulla costa orientale degli Stati Uniti, e in considerazione di una probabile chiusura degli aeroporti di New York". Sono prevedibili ripercussioni anche per i voli da/per New York di martedì, precisa la compagnia, che sta prendendo contatto con i passeggeri coinvolti.