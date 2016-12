foto Ap/Lapresse

15:03

- Tre presunti membri di Al Qaida sono rimasti uccisi oggi da droni, verosimilmente americani, nel nord dello Yemen. Lo riferiscono fonti tribali. "Tre membri di al Qaida sono rimasti uccisi in tre raid di droni nella provincia di Saada", ha dichiarato una fonte tribale precisando che gli attacchi avvevano come obiettivo "Wadi al Abu Jbara", una regione a 250 km nel nord di Sanaaa, nota per essere una roccaforte degli estremisti.