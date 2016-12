A lanciare la notizia il giornale francese Le Monde, ripreso poi dal Daily Mail: il Rais avrebbe versato in passato oltre 840milioni di sterline in un conto svizzero a nome di Kadhim al-Hilli, il padre dell'ingegnere ucciso nell'agguato lo scorso settembre, perché suo prestanome.

Saad Al-Hilli, 50 anni, nato a Baghdad e residente in Inghilterra, veniva da Claygate, nel Surrey, periferia sud di Londra. Pochi giorni prima, si era imbarcato con la tutta la famiglia, moglie, madre e due figlie, sul ferry per la Francia, dove abitualmente trascorreva le vacanze. Ed era con loro in auto quando sono stati raggiunti dai loro assassini. Un'esecuzione in piena regola: lui, la moglie Iqbal, poco più giovane, e la nonna, che aveva passaporto svedese, sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco. Con loro in macchina c'erano le due figlie piccole della coppia: la bimba più grande, Zaina, 7 anni, rimasta gravemente ferita. La più piccola, Zehab, 4 anni, miracolosamente scampata alla strage restando nascosta per ore sotto il corpo senza vita della madre. Nell'agguato era rimasto ucciso anche un ciclista.

All'inizio non era escluso che potesse essere lui il vero obiettivo. E invece, a distanza di poco tempo, si scopre che la famiglia era legata alla famiglia Hussein.

In particolare, la cifra ricevuta dal padre, morto un anno fa, avrebbe causato forti tensioni tra i due fratelli Saad e Zaid, residente in un sobborgo di Chessington. Contrasti fortemente negati da Zaid. Di fatto questa rimane la pista principale degli investigatori, ma non si conosce ancora il nome di chi ha materialmente ucciso la famiglia Al-Hilli.