Nigeria, autobomba vicino a chiesa: 8 morti Gruppo di cristiani furioso brucia vivo uomo

foto Ansa 14:38 - Un'autobomba guidata da un kamikaze è esplosa presso una chiesa a Kaduna, nella Nigeria settentrionale, provocando almeno 8 morti e 145 feriti. Lo hanno riferito testimoni. "C'è stata una forte esplosione e ho visto levarsi del fumo", ha detto un uomo di Kaduna, riferendo di voci su scontri tra cristiani e musulmani dopo l'esplosione.

Dopo l'attacco terroristico, si sono verificati scontri fra cristiani e musulmani. Kaduna, capitale dell'omonimo stato nigeriano, si trova a metà fra il nord musulmano e il sud cristiano ed è stata teatro di vari attacchi terroristici contro i cristiani. Nessuno ha rivendicato l'ultimo attentato, ma si sospetta della setta estremista islamica dei Boko Haram responsabile di numerose violenze.



Terzi condanna: "Ennesimo atto odioso di violenze"

"Siamo di fronte all'ennesimo, odioso attentato che colpisce i cristiani proprio nel giorno della festa religiosa. La condanna deve essere la più ferma perché questi atti vili colpiscono la coscienza di tutti coloro che si battono contro la violenza e per il rispetto della libertà di religione". Con queste parole il ministro degli Esteri italiano Giulio Terzi reagisce alla notizia dell'attentato avvenuto questa mattina in Nigeria nei pressi della Chiesa Cattolica di Santa Rita presso la città di Kaduna, a nord della capitale Abuja, che ha provocato almeno 8 morti e centinaia di feriti.



Uomo bruciato vivo per rappresaglia dai cristiani

Una folla di cristiani fuoriosi ha bruciato vivo un uomo, pensando che fosse un musulmano, a Kaduna, in Nigeria, dopo l'attentato a una chiesa in cui erano morte tre persone e altre erano rimaste ferite. L'uomo era a bordo del suo moto taxi quando è stato assalito dalla folla, che lo ha disarcionato e gli ha dato fuoco. Testimone oculare è stato il corrispondente locale dell'Afp. I soccorritori non hanno potuto far nulla per l'uomo, poiché la folla non ha lasciato che si avvicinassero.