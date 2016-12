foto Ansa

08:42

- Nella corsa per la Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama è in vantaggio di quattro punti sul suo avversario repubblicano, Mitt Romney, in Virginia, uno degli Stati in bilico. Lo rileva un sondaggio del Washington Post, secondo cui il presidente ottiene il 51% delle intenzioni di voto contro il 47%. A metà settembre le percentuali erano rispettivamente del 52 e del 44%.