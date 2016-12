Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.7 è stata registrata alle 20:04 ora locale (le 4:04 in Italia) nell'estremo ovest del Canada, sull'isola Haida Gwaii della Columbia Britannica. Rientrato invece l'allerta tsunami che il Centro allerta tsunami per la Costa ovest e l'Alaska (Wcatwc) aveva emesso per le aree costiere in prossimità dell'epicentro del violento terremoto.