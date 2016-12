foto Dal Web

- Come nel 2008 il "New York Times", una delle più prestigiose testate americane, ha deciso di sostenere Barack Obama. A differenza di altri, il quotidiano appoggia senza riserve e "con entusiasmo" la rielezione del presidente. In un editoriale il Nyt parla dell'impegno di Obama per la crescita e di una serie di "impressionanti successi" da lui ottenuti nonostante gli ostacoli frapposti dai Repubblicani al Congresso.