foto Ap/Lapresse

00:25

- Il governatore del Delaware, Jack Markell, ha ordinato l'evacuazione obbligatoria delle aree costiere a partire dalle tre del mattino in Italia, e per le successive 24 ore. Ciò in previsione dell'arrivo dell'uragano Sandy per il quale è stato diramato un allarme sulla East Coast. Intanto le autorità di New York fanno sapere che decideranno domani se chiudere il sistema di trasporti pubblici della citta.