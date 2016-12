Nuovo video di al-Zawahiri: "Rapire occidentali"

foto Da video 15:31 - Il leader di Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, ha invitato i musulmani a "rapire gli occidentali" in un video postato su siti islamici. "Con l'aiuto di Allah stiamo cercando di incitare i musulmani a catturare cittadini dei Paesi in guerra con i musulmani allo scopo di liberare i nostri uomini loro prigionieri", ha detto Zawahiri plaudendo al rapimento di Warren Weinstein, il 71enne americano sequestrato l'anno scorso in Pakistan. - Il leader di Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, ha invitato i musulmani a "rapire gli occidentali" in un video postato su siti islamici. "Con l'aiuto di Allah stiamo cercando di incitare i musulmani a catturare cittadini dei Paesi in guerra con i musulmani allo scopo di liberare i nostri uomini loro prigionieri", ha detto Zawahiri plaudendo al rapimento di Warren Weinstein, il 71enne americano sequestrato l'anno scorso in Pakistan.

Il numero uno di Al Qaeda ha quindi ricordato il successo del rapimento di Warren Weinstein. Poi si è rivolto al presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, definendolo "bugiardo" e "uno dei più grandi sostenitori di Israele".



Al-Zawahiri ha quindi invitato gli egiziani a "portare a termine" la rivoluzione avviata con la cacciata di Hosni Mubarak e li ha esortati a rapire "cittadini dei Paesi in guerra con i musulmani" per ottenere la liberazione di jihadisti.



"La rivoluzione in Egitto deve proseguire e la comunità dei musulmani deve sacrificarsi fino a quando non avrà strappato dalle mani corrotte la dignità e l'onore dell'Egitto", ha affermato l'ex medico egiziano nel video che è l'undicesimo di una serie di "messaggi di speranza" all'Egitto.