foto Ap/Lapresse

09:07

- Sono state almeno 146 le persone morte venerdì, durante quello che doveva essere il primo giorno di tregua in Siria. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, che si appoggia su una rete di attivisti e medici negli ospedali civili e militari in tutto il paese, sono stati uccisi 53 civili, 50 ribelli e 43 soldati.