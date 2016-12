Grecia, governo contro l'evasione: niente scontrino? Puoi andartene senza pagare

foto Ap/Lapresse

- Per contrastare l'evasione fiscale, il ministro dello Sviluppo greco intende autorizzare i clienti di bar, negozi, ristoranti e caffè che non riceveranno un regolare scontrino fiscale ad andarsene senza pagare. Lo riferisce il quotidiano "Kathimerini", secondo il quale questa misura, "senza precedenti al mondo" fa parte di un pacchetto di misure che il governo greco intende mettere insieme per contrastare l'evasione fiscale e proteggere i consumatori.