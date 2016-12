foto SportMediaset Correlati La Ferrari con la bandiera della Marina 13:54 - "Utilizzare eventi sportivi per promuovere cause che non sono di natura sportiva significa non essere coerenti con lo spirito sportivo". E' questa la posizione del ministero degli Esteri indiano, sulla scelta della Ferrari di correre il Gran Premio in India con la bandiera della Marina militare italiana in segno di solidarietà con i marò. - "Utilizzare eventi sportivi per promuovere cause che non sono di natura sportiva significa non essere coerenti con lo spirito sportivo". E' questa la posizione del ministero degli Esteri indiano, sulla scelta della Ferrari di correre il Gran Premio in India con la bandiera della Marina militare italiana in segno di solidarietà con i marò.

La replica del Cavallino rampante non si è fatta attendere. "Con la bandiera della Marina italiana sulle Ferrari al Gp d'India vogliamo dare solo un piccolo contributo, con grande rispetto delle autorità indiane, perché si trovi una soluzione attraverso il dialogo", ha precisato il presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo.



Ecclestone contro l'uso politico dello sport

Sulla vicenda è intervenuto anche il patron della F1, Bernie Ecclestone, che ha sottolineato come lo sport non abbia nulla a che fare con questioni "politiche". Conversando con i giornalisti nel Circuito Buddh di greater Noida dove sono in corso le prove del Gran Premio d'India, Ecclestone ha aggiunto che "la competenza per questa questione è delle federazioni nazionali". "Noi come organizzatori della Formula Uno - ha aggiunto - siamo apolitici".