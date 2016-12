15:13

- Tragedia in un condominio di lusso newyorkese. Due bambini di sei e due anni sono stati trovati morti in casa dalla madre dopo essere stati accoltellati. La tata dei due bambini, trovata con una ferita da coltello che sembra auto inflitta, è stata arrestata e adesso si trova ricoverata in condizioni critiche. I piccoli si trovavano nella vasca da bagno: l'allarme era stato lanciato da un vicino che aveva sentito forti grida provenire dalla casa.