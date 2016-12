L'uragano Sandy minaccia gli Usa e fa 40 morti

foto Ap/Lapresse Correlati Cuba trema per l'arrivo di Sandy

00:34 - L'uragano Sandy lascia 40 morti nei Caraibi e si dirige minaccioso verso gli Usa dove potrebbe arrivare sulla East Coast domenica sera e raggiungere Long Island e il New England lunedì. Intanto il governatore dello Stato di New York, il democratico Andrew Cuomo, ha dichiarato lo stato di emergenza. Secondo gli esperti la cosiddetta "Frankenstorm", tempesta Frankestein, potrebbe essere più forte di Irene che, sempre sulla East Cost, nel 2011 fece 47 morti.

In quell'occasione furono particolarmente colpiti il New Jersey, la Carolina del Nord, il Vermont e la Virginia che, a scopo del tutto precauzionale, ha già dichiarato lo stato di emergenza. Un tropical watch è stato già emesso da Carolina del Nord, Pamlico Sound e dall'east coast della Florida.



Evacuata la costa del Delaware

Il governatore del Delaware, Jack Markell, ha ordinato l'evacuazione obbligatoria delle aree costiere a partire dalle tre del mattino in Italia, e per le successive 24 ore.



New York valuta lo stop dei mezzi

Le autorità di New York fanno sapere che decideranno domani se chiudere il sistema di trasporti pubblici della citta.



Campagna elettorale a rischio

Al momento l'uragano, indebolitosi a categoria 1 (su una scala che arriva fino a 5) ha appena lasciatole Bahamas e viaggia alla velocità di 11 chilometri orari con venti di 120 chilometri orari. A rischio anche la campagna elettorale in alcuni Stati di Mitt Romney e Barack Obama.