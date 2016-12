foto Ansa

- Il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, ha annunciato che non lascerà l'ambasciata dell'Ecuador a Londra, dove si è rifugiato a giugno per evitare l'estradizione in Svezia, finché gli Stati Uniti non molleranno l'inchiesta "immorale" nei suoi confronti. "L'inchiesta americana - ha spiegato - viola il Primo emendamento, tutti i principi che il governo degli Usa dichiara di sostenere e quelli in cui crede la maggior parte degli americani".