foto Reuters

23:30

- L'esercito siriano ha lanciato colpi d'artiglieria in un quartiere sud di Damasco, solo poche ore dopo aver accettato la tregua proposta dall'Onu. Lo riferiscono testimoni, spiegando che nel mirino ci sarebbe il quartiere povero di Hajar al-Aswad. L'evento, se confermato, non rappresenta comunque una violazione del fragile accordo, perché il cessate il fuoco entrerà in vigore solo domani mattina, fino a lunedì 29 ottobre.